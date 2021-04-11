Ergin Ataman: NBA'den teklif gelirse hayır demem

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, planları, hayalleri hakkında konuşurken; Türkiye ile Avrupa'yı kıyasladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye ve Avrupa'da hak ettiği değeri gördüğünü söyledi.

Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarından zaman zaman kendisine yönelik tepkiler olduğunu dile getirerek, "Rakip takım taraftarlarının zaman zaman serzenişleri olabiliyor, doğal karşılıyorum. Sosyal yaşamda onlardan da çok büyük destek, takdir alıyorum. Bazen benim davranışlarıma kızıyorlar ama ben buyum. Belki de bu kadar başarıyı bu duruşumla, hayat felsefemle, motivasyonumla elde ediyorum. Bazılarına antipatik gelebiliyor ama geniş kitleler tarafından takdir edildiğimi görüyorum." diye konuştu.

"NBA'DEN TEKLİF GELİRSE HAYIR DEMEM"

Daha önce Avrupa'dan NBA'ye giden Avrupalı antrenör olmadığını belirten Ataman, "NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolunun artık NBA'i yakaladığını, NBA ayarında bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Avrupa'dan NBA'e giden Avrupalı antrenör yok, bugüne kadar böyle bir şey olmamış. Gelen olursa, oturur konuşuruz." diye konuştu.

"ERGİN ATAMAN BELGESELİ FİKRİM VAR"

Ataman, ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan'ın Chicago Bulls takımındaki dönemini konu olan The Last Dance belgesel dizisini çok beğendiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, 100 üzerinden 95 vereceğim bir belgesel. Sadece işin basketbol kısmını göstermiyor, bir takımın oluşmasında içeride yaşananlar, yönetim, antrenör, oyuncuların iç dünyaları... Sizler sadece sahadaki oyunu görebiliyorsunuz ama soyunma odası, oyuncuların hayatı o kadar önemli ki. Last Dance son yıllarda benim izlediğim en kaliteli spor belgeseli. Beni de çok etkiledi. Koleksiyonumda eksik olan kupaya kavuşursam ben de bir Ergin Ataman belgeseli yapmayı düşünüyorum. Başarıya ulaşan kulüplerin, insanların mutlaka bu başarının nasıl geldiğini arşivlemeleri gerekiyor. Bende de Last Dance belgeselinin ufuk açtığını söyleyebilirim. Yakın zamanda benim de böyle bir planım var."