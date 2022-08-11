Ergin Ataman: Ömer Faruk, Türk halkından özür dilemeli

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü, genç oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in kampa katılmaması hakkında; "Ulaşmaya çalıştım, cevap vermedi" dedi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, izinsiz olarak kampa katılmayan Ömer Faruk Yurtseven hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ataman; "Ben çok üzüldüm ve şok oldum. Biz kadroyu açıkladıktan sonra böyle bir haber geldi. Ben inanamadım. İngiltere maçında kadrodaydı. Ondan önce de bizimle antrenman yaptı. Yardımcılarımla konuştum, onlar ulaşmaya çalıştılar." dedi.

"Bize hiç cevap vermedi"

Genç oyuncunun kendilerine dönmediğini belirten deneyimli çalıştırıcı; "Beni en çok kıran bize cevap vermedi. Bizi hep bir Amerikan menajerle muhatap etti. Burada çok ciddi menajer etkisi görüyorum. Onun için bu sezonun çok önemli olduğunu, yazın orada antrenman yapacağını söyledi." sözlerini sarf etti.

"Kararını anlamakta güçlük çekiyorum"

Ömer Faruk'un kararına şaşırdığını belirten Başantrenör; "Anlam veremedim bu karara. Diğer takımların NBA'deki en iyi oyuncuları gelirken, Ömer Faruk için de bu bir fırsat olabilirdi. Bizim için de farklı bir oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum." açıklamasında bulundu.

"Türk bayrağını zirveye çıkarmak için buradayız"

Ergin Ataman açıklamalarının devamında; "Teknik olarak bir sıkıntı yok ama büyük hedefle çıktığımız yolda Türk halkına, spor kamuoyuna bir özür borcu var. Sadece basketbol oynamak için değil, Türk bayrağını zirveye çıkarmak için buradayız." dedi.

Ömer Faruk Yurtseven kimdir, nereli?

Özbek asıllı Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 19 Haziran 1998 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent şehrinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen yıldız basketbolcu, NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giymektedir. Pivot pozisyonunda oynamaktadır.