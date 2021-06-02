Ergin Ataman: Size söyledim, biz Avrupa'daki en iyi takımız

Ergin Ataman: Size söyledim, biz Avrupa'daki en iyi takımız

Anadolu Efes, THY Euroleague şampiyonluğunun ardından koç Ergin Ataman'ın oyuncularıyla yaptığı konuşma anlarını paylaştı.

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, sosyal medya hesaplarından soyunma odasında yaşanan sevinci ve koç Ergin Ataman'ın takıma yaptığı konuşmayı paylaştı.

Ergin Ataman: Size söyledim Avrupa'nın en iyisiyiz - İZLE



"KUPAYI ALDIK"

Ergin Ataman'ın videoda takıma hitaben, "Size söyledim, biz Avrupa'daki en iyi takımız. Ve kupayı aldık." ifadelerini kullandığı görüldü.

Sevinç ve coşkunun yaşandığı soyunma odasında Ergin Ataman'ın gururlu hali de dikkat çekti.