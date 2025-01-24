Ergin Ataman, sosyal medyadan meydan okudu

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Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'in 23. hafta maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile Litvanya takımı Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, parkeden 89-76 galip ayrılırken hakemlerin skandal kararı maça damgasını vurdu.

MAÇA DAMGA VURAN KARAR

Üçüncü çeyreğin bitimine yaklaşık 3 dakika kala maçın hakemlerinden Damir Javor, Panathinaikos teknik ekibine teknik faul çaldı.

Ancak Javor'un faul çaldığı kişi, teknik ekipten birisi değil bir taraftardı.

Benche çalındığı için teknik faul Ergin Ataman'a eklendi ve mücadelede daha önce 1 teknik faulü bulunan Ergin Ataman, bu karar nedeniyle maçtan atıldı.

KARAR SONRASI SİNİRLENDİ

Tecrübeli başantrenör bu olaya tepki gösterip itiraz etse de karar değişmedi.

Ergin Ataman, oyundan çıkarken tribünlere dönerek kendisiyle özdeşleşen yumruk hareketini yaptı.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUDU

Öte yandan Ergin Ataman, maçın ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve oldukça iddialı ifadeler kullandı: