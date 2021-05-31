Şampiyonluğun ardından Türkçe açıklama yapan Ergin Ataman, şampiyonluğu tüm Türkiye'ye ve şehitlere armağan etti.

EuroLeague finalinde Avrupa devi Barcelona'yı deviren Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından büyük sevinç yaşanırken koç Ergin Ataman yabancı yayın kuruluşuna Türkçe giriş yaparak açıklamalarda bulundu.

"TÜM TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

Ataman, "Şimdi Türkçe konuşacağım. Sözümüzde durduk. Bütün Türkiye bizi dinliyosunuz biliyorum. Herkese, Türk halkına armağan olsun. Tüm şehitlerimize herkese armağan olsun. Kazanacağız dedik aldık bu kupayı." ifadelerini kullandıç

ATAMAN'IN KUPA KOLEKSİYONU

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.

Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Ergin Ataman: Sözümüzü tutuk VİDEO

3 ÜNVANIN SAHİBİ OLDU

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu.

Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt'ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti.

Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.