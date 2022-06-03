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    Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

    Anadolu Efes'le üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman'ın, NBA'de yardımcı anterenör olarak görev alabileceği belirtildi.
    • 03.06.2022 - 10:55
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    Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

    EuroLeague final-four finalinde Real Madrid'i mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'ın NBA'deki yardımcı antrenör pozisyonları için ön plana çıktığı ifade edildi.

    ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski'nin haberinde, "ESPN kaynaklarına göre Avrupa'nın en başarılı antrenörlerinden biri olan Ergin Ataman, NBA'de yardımcı antrenör adayları arasında yer alıyor.

    Türkiye Milli Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, Anadolu Efes'le arka arkaya 2 EuroLeague şampiyonluğu kazandı." ifadeleri yer aldı.

    Ergin Ataman a NBA yolu gözüktü #1

    "Hedefim NBA" demişti

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin AtamanNTV'de katıldığı EuroLeague Özel programında NBA'le ilgili şunları söylemişti, "Yapılmamışları yapmayı seven, zoru kendine hedef olarak seçen bir insanım. Yaptığım meslek icabında Avrupa'dan yetişmiş bir antrenörün NBA'de başantrenör olarak görev almışlığı yok.

    O zaman ben de kendime bu hedefi yok. NBA takımları çağırırsa gideriz. Burada yaptıklarımızı orada da yaparız. Bu konuda da iddialıyım. Hiçbir çekincem yok. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Onlar da bunu mutlaka takip ediyordur."


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