A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda basın toplantısı skandalı yaşandı. Ergin Ataman, maç sonrası erken bitirilen toplantı nedeniyle görevlilere büyük tepki gösterdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika’yı 78-63 yendiği maçın ardından basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

FIBA’nın Gürcistan maçı ile başlayan skandal organizasyon yönetimini sık sık eleştiren Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın toplantısının erken bitirilmesi sebebiyle görevlilerle tartışma yaşadı.

Kazanılan Belçika mücadelesi sonrası basın toplantısına Furkan Korkmaz ile birlikte katılan Ergin Ataman, oyuncusuna söz verilmeden toplantının sona ermesine sinirlendi.

Ergin Ataman'dan basın toplantısını bitiren görevliye tepki - İZLE



"Furkan'a soru sorulmayacak mı?"

‘Furkan’a soru sorulmayacak mı?’ çıkışı yapan Ataman, büyük bir şaşkınlık yaşayarak, ”Why you stop to press conference?” (Neden basın toplantısını bitirdiniz?) diyerek tepki gösterdi.

Organizasyon görevlisine tepki gösteren Ergin Ataman gerginliğin ardından yerinden kalkmadı ve basın toplantısı Furkan Korkmaz’ın açıklamalarıyla devam etti.

Furkan'dan büyük tepki

A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Furkan Korkmaz, organizasyonda istemedikleri şeylere maruz kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Evet gördüğünüz gibi bu tarz şeylere maruz kaldığımız için cevabı bugün verdiğimiz gibi vereceğiz. Bunlar utanç verici, olmaması gereken şeyler ama maalesef maruz kalıyoruz. Tarih boyunca kaldık. Bunlara da hep en güzel cevabı verdik. Bundan sonra en iyi basketbolumuzu oynayıp, daha çok motive olup, herkesi tekrar susturmamız gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz.

Ergin Ağabey’in dediği gibi Berlin bizim şehrimiz. Oradaki vatandaşlarımızın gelip bizi destekleyeceğinden çok eminiz. Biz onların desteğini boşa çıkartmayacağız. Çok güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. Turnuva bizim için yeni başlıyor. O yüzden herkesin desteğin bekliyoruz.”