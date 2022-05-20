Petrol
112.48
0.39%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
485.882
1.69%
BTXN Coin
13.30
-8.71%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Ergin Ataman'dan Euroleague açıklaması

    Ergin Ataman'dan Euroleague açıklaması

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'le oynayacakları Euroleague finali öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 20.05.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EuroLeague Final Four'da Olympiakos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile finalde kozlarını paylaşacak.

    Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma öncesinde önemli sözler söyledi.

    Real Madrid'in çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Ataman, "Real Madrid çok iyi takım, Pablo Laso çok iyi bir koç. Her maç farklı sürprizlerle karşımıza çıktı. Pota altında EuroLeague'in en iyi kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Biz daha çok kısaların sayısı ve uzunlara yarattı pozisyonlarla oynuyoruz. Onlar daha çok uzunlarla oynuyor. Bu sezon iki takım birer kez kazandı, bu karşılaşma da zor olacak. Biz kazanmak istiyoruz ve kazanacağız." dedi.

    Ergin Ataman dan Euroleague açıklaması #1

    "Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama..."

    Ataman ayrıca, "Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Oğlum futbolda Real Madrid taraftarı. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama bu maçta biz kazanacağız." dedi.

    Micic ve Larkin için konuşan Ataman, "Vasilije Micic ve Shane Larkin çok iyi arkadaşlar. Bazen maç içinde kendi aralarında karar veriyorlar. Bu oyuncular o anları nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar" dedi.

    Ergin Ataman dan Euroleague açıklaması #2


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Finalde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid
    Basketbol

    Finalde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid

    Görüş Bildir