Ergin Ataman'dan Euroleague açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'le oynayacakları Euroleague finali öncesi açıklamalarda bulundu.

EuroLeague Final Four'da Olympiakos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma öncesinde önemli sözler söyledi.

Real Madrid'in çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Ataman, "Real Madrid çok iyi takım, Pablo Laso çok iyi bir koç. Her maç farklı sürprizlerle karşımıza çıktı. Pota altında EuroLeague'in en iyi kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Biz daha çok kısaların sayısı ve uzunlara yarattı pozisyonlarla oynuyoruz. Onlar daha çok uzunlarla oynuyor. Bu sezon iki takım birer kez kazandı, bu karşılaşma da zor olacak. Biz kazanmak istiyoruz ve kazanacağız." dedi.

"Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama..."

Ataman ayrıca, "Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Oğlum futbolda Real Madrid taraftarı. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama bu maçta biz kazanacağız." dedi.

Micic ve Larkin için konuşan Ataman, "Vasilije Micic ve Shane Larkin çok iyi arkadaşlar. Bazen maç içinde kendi aralarında karar veriyorlar. Bu oyuncular o anları nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar" dedi.