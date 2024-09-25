Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, mücadele öncesi derbiye gönderme yaparak Galatasaray taraftarlarına "3-1'i" işaret etti.

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Haber Merkezi

Galatasaray, hazırlık maçında Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u konuk etti.

İki takım arasındaki karşılaşma, Ataman’ın daha önceki dönemde çalıştırdığı Galatasaray'ın taraftarlarıyla buluşmasını da sağladı.

ERGİN ATAMAN'A ÖZEL HEDİYE

Maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı genel kurul üyesi olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a, üye numarasının yer aldığı bir Galatasaray formasını hediye etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 17-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte Yunanistan temsilcisi karşısında oyunda dengeyi kurdu ve devre arasına 34-34 eşitlikle girildi.

Panathinaikos, daha iyi geçirdiği üçüncü periyodu 58-45 üstün bitirdi. Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Panathinaikos, parkeden 85-56 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar'da Palmer 14, Efianayi 11 sayıyla çift hanelere ulaşan 2 oyuncu oldu.

FENERBAHÇE DERBİSİNE GÖNDERME YAPTI: 3-1

Deneyimli çalıştırıcının 85-56 Panathinaikos üstünlüğü ile sona eren maç sonrası tribünlere yönelik mesajı dikkat çekti.

Tribünlerden büyük ilgi gören Ataman, geride bıraktığımız hafta sonu futbolda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesine yönelik mesajını verdi.

Ergin Ataman, Galatasaray taraftarına dönerek elleriyle 3-1'lik derbi skorunu gösterdi.