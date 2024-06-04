Ergin Ataman'dan iddialı sözler: Ancelotti'den daha iyiyim Panathinaikos ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

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EuroLeague'de 3. şampiyonluğunu bu sezon Panathinaikos ile yaşayan Ergin Ataman, bir İtalyan TV'sinin konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Ancelotti'den iyiyim"

Ergin Ataman, basketbolun Carlo Ancelotti'si gibi olduğu söylendiğinde 'Ben daha iyiyim' şeklinde iddialı bir cevap verdi.

Ataman, "Atina'ya geldiğim ilk günden itibaren bana çok saygı duyulduğunu gördüm. Çalıştırdığım tüm takımlar tarihi başarılar elde etti ve şimdi sıra Panathinaikos'taydı." dedi.

Transfer sorusuna cevap

Transferle ilgili gelen soruya Ergin Ataman, "Şu anda sadece Yunanistan Ligi finallerini düşünüyorum. Birçok menajer bize oyuncu öneriyor ama önce ligin bitmesi gerekiyor." derken, geçen sezon Panathinaikos'a katılmasına ramak kalan Toko Sengelia ile ilgili soruya ise, "Harika oyunculara sahip birçok takım var ve birçoğu playoff yapamadı." cevabını verdi.

"Gazze'de insanların öldürülmesine üzüldüm"

Ülkelerinde savaş durumu olan Maccabi Tel Aviv ve CSKA Moskova'nın EuroLeague'e katılımlarıyla ilgili soruya Ataman, şunu söyledi:

Herhangi bir çatışmaya neden olmak istemiyorum. Onlar büyük prestije sahip iki takım ve ben ister Gazze'de ister Ukrayna'da olsun her türlü savaşa karşıyım. Hiçbir suçu olmayan insanların öldürülmesine çok üzüldüm.

Ataman, Maccabi'ye karşı oynanan serideki çıkışıyla ilgili olarak ise "Bir koç olarak sadece hakem yönetiminden hiç memnun olmadığımı söyledim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.