Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman yaşamını yitirdi

İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"
Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman’ın babası İbrahim Nuray Ataman’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
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