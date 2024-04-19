Ergin Ataman'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı Ergin Ataman'ın hayatını kaybeden babası İbrahim Nuray Ataman, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın 89 yaşında vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı.

Ataman için Zincirlikuyu Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Ergin Ataman ile ailesi, cenaze namazından önce taziyeleri kabul etti.

Cenazeye birçok isim katıldı

Cenaze namazına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan ile basketbol camiasından birçok isim katıldı.

Cenazede eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Servet Yardımcı ile spor ve sanat dünyasından birçok kişi de hazır bulundu.

Toprağa verildi

İbrahim Nuray Ataman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)