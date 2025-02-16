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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.