Ergin Ataman'ın oğluyla imtihanı: Ne yaptıysam Beşiktaş'tan vazgeçmedi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 13 yaşındaki oğlu Sarp Ataman ile yaşadığı eğlenceli diyaloğu aktardı.

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Türk basketbolunun önemli figürlerinden olan Ergin Ataman, şu anda Yunanistan takımı Panathinaikos'u çalıştırıyor.

Yunan ekibinin başında Anadolu Efes'e konuk olacak olan Ergin Ataman, S Sport'a konuştu.

Ataman, açıklamasında, eski takımına karşı mücadele etmenin zor olacağına değindi.

Tuhaf bir duygu olacak. Uzun bir aradan sonra Anadolu Efes'in karşısına rakip olarak çıkacağım. Burada yaşananları unutmam mümkün değil. Bayraklara baktığımda hissedebiliyorum. Sonuçta bir Euroleague maçı oynanacak. İşimize bakıp maçı kazanmaya çalışacağız.

Deneyimli koç, "Euroleague uzun bir maraton. Anadolu Efes iç sahada Real Madrid dışında kayıpsız ilerliyor ama son zamanlarda sakatlıklarla uğraşıyorlar. Bizim de sakatlarımız var." şeklinde konuştu.

"Bana karşı Efes forması giyecek"

Oğlu Sarp Ataman'ın Anadolu Efes formasıyla maçı izleyecek olmasıyla ilgili Ataman, şöyle dedi:

Sarp'ı ikna etmeye çalışıyorum. Hiç olmazsa tarafsız olması için. Ama Sarp çok büyük bir bağımlılık yaşadı Efes'te. O bir profesyonel değil, ben bir profesyonelim. Efes'in rakibi olan bir kulüpteyim. Sarp kendi duygularıyla, Efes formasıyla karşımızda olacak.

"Oğlum Beşiktaşlıyım diyor"

Ataman, "Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama Sarp'ı bir türlü Galatasaraylı yapamadım. O Beşiktaşlı. Hatta bazen oğluma 'Belki ilerde Galatasaray'a başkan olmak için uğraşacağım.' diyorum ama o bir türlü ikna olmuyor ve Beşiktaş'tan vazgeçmiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.