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Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Anadolu Efes'i mağlup etti

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Anadolu Efes'i mağlup etti Anadolu Efes, EuroLeague'in 20. haftasında konuk olduğu Panathinaikos'a 83-76 mağlup olarak üst üste olmak üzere 7. yenilgisini aldı.