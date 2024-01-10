Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Anadolu Efes'i mağlup etti

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EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu.
Ergin Ataman'ın öğrencileri mücadeleyi 83-76'lık skorla kazanmayı başardı.
Panathinaikos'ta Marius Grigonis 24, Kendrick Nunn 14, Dinos Mitoglu 14, Mathias Lessort 10 sayıyla mücadele etti.
Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 16, Tibor Pleiss 13, Elijah Bryant 12 sayı ile oynadı.
Sıradaki rakip Bologna
Bu sonuçla 20. maçında 13. kez sahadan mağlup ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
20. maçında 12. galibiyetini alan Panathinaikos ise Monaco'yu konuk edecek
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