Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague'de seriye bağladı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 16. haftasında konuk olduğu Olimpia Milano'yu 76-68 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

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EuroLeague'in 16. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

Konuk takım mücadeleyi 76-68'lik skorla kazanmayı başardı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 17, Mathias Lessort 16, Jerian Grant 10 sayıyla mücadele etti.

Olimpia Milano'da Shavon Shields 13, Johannes Voigtmann 12, Diego Flaccadori 10 sayıyla maçı tamamladı.

Sıradaki rakip Kızılyıldız

Bu sonuçla ligdeki 16. maçında 9. kez sahadan galip ayrılan Panathinaikos, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

16. maçında 10. yenilgisini alan Olimpia Milano ise Baskonia'yı ağırlayacak.