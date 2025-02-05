Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Fenerbahçe'yi mağlup etti

Haber Merkezi

EuroLeague'in 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oldu.

Panathinaikos, mücadeleyi 91-90'lık skorla kazanmayı başardı.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken son 1 saniyeye 90-90 eşitlikle girildi.

Bitime 1 saniye kala 2 serbest atış kazanan Panathinaikos'ta Nunn, 2'de 1 atarak takımına galibiyeti getirdi.

Maçın en skorer ismi Panathinaikos'ta 23 sayı kaydeden Kostas Sloukas oldu.

Bu sonuçla bir maçı eksik Fenerbahçe, 8. kez sahadan yenik ayrılırken Panathinaikos ise 15. kez galip geldi.

PANATHINAIKOS: 91 - FENERBAHÇE: 90

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Panathinaikos: Grant 10, Nunn 17, Cedi Osman 9, Papapetrou 2, Gabriel 8, Kalaitzakis, Brown, Sloukas 23, Hernangomez 15, Mitoglou 7

Fenerbahçe: Zagars 3, Guduric 7, Colson 6, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 12, McCollum 18, Melli 2, Tarık Biberovic 3, Hall 14, Birch 4

1. Periyot: 24-24

Devre: 41-40

3. Periyot: 61-64