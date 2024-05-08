Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Final Four biletini kaptı Panathinaikos, EuroLeague play-off çeyrek finalinde Maccabi Tel Aviv'i 81-72 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve 12 yıl aradan sonra Final Four'a yükselme sevincini yaşadı.

ensonhaber.com

EuroLeague play-off çeyrek finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Panathinaikos, mücadeleyi 81-72'lik skorla kazanmayı başardı.

Seride durumu 3-2'ye getiren Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra Final Four'a yükselme sevincini yaşadı.

Rakibi Fenerbahçe olabilir

Panathinaikos, Final Four'da Fenerbahçe-Monaco (2-2) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

EuroLeague Final Four, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

"Bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "İnanılmaz bir atmosferle seriyi tekrar taşımayı başardık. Harika bir sezon geçirdik. Hiçbir zaman öz güvenimizi kaybetmedik. Her zaman kendimize, oyuncularımıza inandık" dedi.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum, tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin" ifadelerini kullandı.