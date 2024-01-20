Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Partizan'ı mağlup etti

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EuroLeague'in 22. haftasında Panathinaikos, Partizan'ı ağırladı.
Ergin Ataman'ın öğrencileri mücadeleyi 84-71'lik skorla kazanmayı başardı.
Kendrick Nunn yıldızlaştı
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 21 sayı, 4 asist; Mathias Lessort 16 sayı, 9 ribaund; Dinos Mitoglou 16 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.
Partizan'da PJ Dozier 16 sayı, 7 ribaund, 8 asist; James Nunnally 13 sayı, 3 ribaund; Alen Smailagic 11 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile oynadı.
Bu sonuçla 22. maçında 14. galibiyetini alan Panathinaikos, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.
22. maçında 11. mağlubiyetini alan Partizan ise Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
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