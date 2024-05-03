Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u seriyi son maça taşıdı Panathinaikos, EuroLeague play-off çeyrek finalinde Maccabi Tel Aviv'i 95-88 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

AA & Ensonhaber

EuroLeague play-off çeyrek finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-26 önde geçen ev sahibi Maccabi Tel Aviv, devre arasına da 50-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili hücum eden Panathinaikos , final periyoduna 74-69 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan Maccabi Tel Aviv, tekrar öne geçse de mücadelenin son bölümünü daha iyi oynayan Panathinaikos, karşılaşmayı 95-88 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 27 ve Kostas Sloukas 20 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kader maçı Yunanistan'da

Üç galibiyete ulaşan tarafın Final Four'a kalacağı serinin son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'da oynanacak.

Serinin galibi Final Four'da Fenerbahçe-Monaco (2-1) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

EuroLeague Final Four, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.