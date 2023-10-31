Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u tarihi derbide Olympiakos'u mağlup etti Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, derbide konuk olduğu Olympiakos'u 66-54'lük skorla mağlup ederek 2 yıl aradan sonra ezeli rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

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Yunanistan'ın en büyük derbisinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos deplasmanına çıktı.

Panathinaikos kafilesinin polis eşliğinde salona geldiği karşılaşmayı Ergin Ataman'ın takımı 66-54'lük skorla kazanarak uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir galibiyete imza attı.

Sloukas'tan 5 sayı, 5 ribaund ve 5 asist

Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Kostas Sloukas, maçı 5 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle tamamlarken maçın en skoreri ise 20 sayıyla Dinos Mitoglou oldu.

Yeşil beyazlı ekip en son Kasım 2021'de deplasmanda mağlup ettiği rakibini 2 yıl aradan sonra devirmeyi başardı.

Panathinaikos ayrıca ezeli rakibiyle oynadığı son 20 maçta 2. galibiyetini almış oldu.

"Dün gece uyuyamadım"

Ergin Ataman, derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başlayan Ataman, şu açıklamaları yaptı: