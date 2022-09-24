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    Erkekler Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden 3 takım zehirlendi

    Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Erkekler Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden 3 takımın zehirlendiği açıklandı.
    • 24.09.2022 - 15:45
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    Erkekler Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden 3 takım zehirlendi

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

    Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

    Ertelenen karşılaşmaların programının daha sonra açıklanacağı belirtilirken, "Federasyon olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    Erkekler Basketbol 1. Lig inde mücadele eden 3 takım zehirlendi #1


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