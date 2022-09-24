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Erkekler Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden 3 takım zehirlendi

Erkekler Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden 3 takım zehirlendi

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Erkekler Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden 3 takımın zehirlendiği açıklandı.