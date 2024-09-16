Erman Kunter'den Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne hediye

DHA

Fenerbahçe formasıyla 1988 yılında 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kıran eski basketbolcu Erman Kunter, bu tarihi maç için kendisine hediye edilen formayı imzalayarak Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne bağışladı.

"BU FORMAYI KABUL ETMESİ BANA ÇOK GURUR VERDİ"

Formanın hikayesini anlatan Kunter, şunları dedi:

Bu forma bana çok özel bir günü hatırlatıyor. İzmir’de Hilalspor’a karşı oynadığımız maçta 153 sayı attım. Belki de A takımlar seviyesinde bir maçta en fazla atılmış sayı. O forma maalesef bulunamıyor. Fenerbahçe sevdalısı bir arkadaşımız bu formayı benim için yaptırmış ve Fransa’da bana getirdi. Ben de Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne bir katkım olsun diye bunu Başkana takdim ediyorum. Başkan da kabul etti. Bu formayı kabul etmesi bana çok gurur verdi. Kendisine teşekkür ediyorum.