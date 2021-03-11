Ersan İlyasova resmen Utah Jazz'da

Milwaukee Bucks ile yollarını ayıran milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, Utah Jazz’la sözleşme imzaladı.

NBA’de sezona serbest oyuncu statüsünde başlayan Ersan İlyasova'nın, yeni takımı belli oldu.

Kasım ayında Milwaukee Bucks ile yollarını ayıran ve Utah Jazz’la anlaşan İlyasova, geride kalan sezonu 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

12 YILDIR NBA'DE

12 yıldır kariyerini NBA’de sürdüren milli oyuncu; önceki yıllarda Atlanta, Philadelphia, Oklahoma, Orlando ve Detroit’te oynamıştı.