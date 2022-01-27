Ertelendi! Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 23. hafta karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman oynanacak?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 23. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.

Ancak hem ülkemizde hem de dünyada hızla yayılan koronavirüs, söz konusu maçın ertelenmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin daha önce Real Madrid, Kızıl Yıldız ve Alba Berlin maçları da yaşanan vaka artışları nedeniyle ertelenmişti.

Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

THY Euroleague'in 23. haftasında 27 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, sarı-lacivertli ekipteki Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Karşılaşmanın ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi.