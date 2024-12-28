Ertelenen Paris Basketball - Fenerbahçe maçı 3 Mart'ta oynanacak

İHA

Paris Basketball ve Fenerbahçe arasında 19 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla oyuncu sayısının sekizin altına düşmesiyle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti.

Fenerbahçe, ertelenen müsabakayla ilgili açıklama yayınladı.

"3 MART'TA OYNANACAK"

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: