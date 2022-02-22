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- Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 21:50
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında güçlü rakipler arasında olan Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekti.
Ancak THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi.
Maçın ertelenme nedeni Bayern Münih'de artan koroavirüs vaka sayıları olurken, maçın oynanacağı yeni tarih belirlendi.
Bunun akabinde, "Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun Bayern Münih ile 11 Şubat Cuma günü oynaması gereken ancak rakipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen mücadelenin tarihi 15 Mart Salı 20.45 olarak belirlendi.
Karşılaşma beıN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı bilet satışları, iade dönemi sonrasında 22 Şubat Salı günü saat 11:00 itibariyle Passo üzerinden kaldığı yerden devam edecektir.