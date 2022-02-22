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Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?