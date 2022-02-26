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    Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    THY EuroLeague'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 14:26
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    Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında güçlü rakipler arasında olan Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecekti.

    Ancak Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı, Kızılyıldız'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

    Basketbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını merak ederken karşılaşmanın tarihi, Euroleague'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

    Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Daha önce 19. haftada oynanması gereken Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesi, Kızılyıldız'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

    Fransız temsilcisi AS Monaco'ya 92-78 yenilen ve bu sonuçla EuroLeague'deki 11. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko, 27 Şubat 2022 Pazar günü deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.

    Karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beıN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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