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Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?