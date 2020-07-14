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    Ertuğrul Erdoğan, G.Saray'da kaldı

    Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'daki görevine devam edecek. Deneyimli çalıştırıcı Zalgiris ile görüşmelerini sonlandırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 12:07
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    Ertuğrul Erdoğan, G.Saray'da kaldı

    Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek devam etme kararı aldığını belirten Ertuğrul Erdoğan, "Zalgiris yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde sürecin git gide uzamasıyla, hali hazırda başantrenörü olduğum Galatasaray'ın yaklaşan sezon için kadro yapılanmasının zarar görme ihtimali belirdi. Kulübümün de menfaatlerini düşünerek, Galatasaray'daki görevime devam edeceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" açıklamasını yaptı.

    ÖNÜMÜZDEKİ YIL G.SARAY FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

    Zalgiris Kaunas kulübü de Sarunas Jasikevicius'un ardından göreve Avusturyalı Martin Schiller'i getirdiği duyurdu. Galatasaray gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

    Ertuğrul Erdoğan, G.Saray'da kaldı #1

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