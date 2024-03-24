Eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica, basketbolu bıraktı Kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe formasını giyen Nemanja Bjelica, sosyal medya hesabından basketbol kariyerini noktaladığını sosyal açıkladı.

AA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda da iki farklı dönemde forma giyen 35 yaşındaki Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, parkelere veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bjelica, şunları diyerek 20 yıllık basketbol kariyerini sona erdirdiğini ifade etti:

Hiç kimsenin zamana karşı yarışını kazanamadığını bir yerlerde okumuştum.

"En iyi oyunumu, Fenerbahçe formasıyla gösterdim"

Kariyerini sonlandıran Nemanja Bjelica, şu açıklamayı yaptı:

En iyi oyunumu, Fenerbahçe formasıyla göstererek Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncu (MVP) seçildim.

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giydi

Bjelica, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olmuştu.

2013 ile 2015 yılları arasında da Fenerbahçe formasını terleten Bjelica, EuroLeague'de 2014-2015 normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.

NBA kariyerinde ise Sırp oyuncu, 7 sezonda Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors formalarını giydi.

Bjelica, NBA kariyerinin son adresi olan Warriors ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)