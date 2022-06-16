Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'in takım arkadaşı olan ve daha sonra yıldızı sönen eski NBA oyuncusu Delonte West, dilencilik yaparken görüntülendi.

Eskiden Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'le oynayan Delonte West'in yeni bir videosu hafta sonunda ortaya çıktı.

Independent'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Alexandria kentindeki bir otoyolda çekilen görüntülerde, eski NBA oyuncusunun geçenlerden para istediği görülüyor. Elinde taşıdığı kartonda ne yazdığıysa belli olmuyor.





Kavgaya karışmıştı

38 yaşındaki ünlü isim, daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. 10 sene önce NBA'den ayrılan West, Ocak 2020'de memleketi başkent Washington'da bir kavgaya karışmıştı. Üzeri kanlı ve kelepçelenmiş halde görülen eski basketbolcu, hayranlarını şaşırtmıştı.

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, 2021'de duruma el koymuştu. Uyuşturucu bağımlığıyla birlikte bipolar bozuklukla başa çıkmaya çalıştığı bildirilen West, bir rehabilitasyon kliniğine yatırılmıştı.

Psikoloji düzeliyor sanılmıştı

Ekim 2021'de bir polis merkezinin kapılarına vurarak memurlara küfrettiği için tutuklansa da sonrasında tekrar toparlanıyor gibiydi.

Antrenman görüntüleri yayımlanan West'in adı, hiphop efsanesi Ice Cube'un eski NBA yıldızlarını topladığı BIG3 adlı üçe üçe basketbol turnuvasına katılabilecek isimler arasında geçmişti. Adaylar arasında olduğu resmi açıklamayla bildirilse de son kadroya seçilememişti.

2012'de NBA'den ayrıldıktan sonra Çin'de de mesleğini sürdürmüş, 2015'te profesyonel kariyerine son vermişti.