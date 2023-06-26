EuroBasket'te kupanın sahibi Belçika oldu 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (Women's EuroBasket) finalinde İspanya'yı 64-58 yenen Belçika, tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

AA

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapılan 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (Women's EuroBasket) final maçında İSpanya ile Belçika karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 17-13 önde geçen İspanya devreye de 32-25 önde girdi.

Son çeyrekte Belçika fırtınası

İspanya üçüncü çeyreği de 48-43 önde geçmesine rağmen Belçika son çeyrekte farkı kapatarak öne geçti ve maçı da 6 sayı farkla 64-58 kazandı.

Belçika'da Emma Meesseman kaydettiği 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynarken turnuvanın da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Belçika'nın ilk şampiyonluğu

2017 ve 2021'deki turnuvaları üçüncülükle tamamlayan Belçika tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.