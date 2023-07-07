EuroCup'ta gruplar belli oldu EuroCup'ta 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi. Kura çekimine göre Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Beşiktaş A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

DHA

Erkekler EuroCup'ta 2023-2024 sezonunda mücadele edecek Beşiktaş ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu.

İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından siyah-beyazlılar A Grubu’nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Paris Basketball (Fransa), Umana Reyer Venice (İtalya), Wolves Vilnius (Litvanya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), Prometey Slobozhanske (Ukrayna) ve London Lions (İngiltere) takımlarıyla mücadele edecek.

Türk Telekom ise B Grubu'nda Lietkabelis (Litvanya), Aris (Yunanistan), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Dreamland Gran Canaria (İspanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), ratiopharm Ulm (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ile eşleşti.

Grup maçları 3 Ekim'de

Erkekler BKT EuroCup'ta 2023-2024 sezonu grup maçları ise 3 Ekim’de başlayacak. İki grupta 10’ar takımın mücadele edeceği EuroCup’ta ilk iki sırayı alan takımlar, direkt çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

Öte yandan gruplarını 3 ile 6’ncı sıra arasında tamamlayan 4 takım diğer grup ile çapraz eşleşme şeklinde olacak ve tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma ile çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

Organizasyonun ilerleyen turlarında çeyrek final mücadeleleri tek maç üzerinden oynanırken yarı finaller ve final bölümü 3 karşılaşma üzerinden oynanacak.