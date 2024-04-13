EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşan Paris Basketbol, gelecek sezon EuroLeague'de

AA & Ensonhaber
Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Arena'da iki Fransız takımı Mincidelice JL Bourg ile Paris Basketbol EuroCup final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadeleyi 89-81 kazanan Paris Basketbol, final serisini 2-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Gelecek sezon EuroLeague'de yer alacaklar
Turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Paris ekibi, gelecek sezon EuroLeague'e katılma hakkı elde etti.
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