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    Euroleague 2022 Final Four Belgrad'a verildi

    EuroLeague, 2022 Final Four'un Berlin'den alınarak Belgrad'a verildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 14:29
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    Euroleague 2022 Final Four Belgrad'a verildi

    Euroleague yönetimi, Berlin'de yapılması planlanan 2022 THY EuroLeague Final Four'un Belgrad'a alındığı açıkladı.

    Kararın, Almanya'da devam eden Koronavirüs önlemleri sebebiyle alındığı ifade edildi.

    MAYIS AYINDA OYNANACAK

    THY Eurolague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da bulunan Stark Arena'da düzenlenecek.

    Euroleague 2022 Final Four Belgrad a verildi #1


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