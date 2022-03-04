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- Euroleague 2022 Final Four Belgrad'a verildi
Euroleague 2022 Final Four Belgrad'a verildi
EuroLeague, 2022 Final Four'un Berlin'den alınarak Belgrad'a verildiğini açıkladı.
- İHA
- 04.03.2022 - 14:19
- Güncelleme : 04.03.2022 - 14:29
Euroleague yönetimi, Berlin'de yapılması planlanan 2022 THY EuroLeague Final Four'un Belgrad'a alındığı açıkladı.
Kararın, Almanya'da devam eden Koronavirüs önlemleri sebebiyle alındığı ifade edildi.
MAYIS AYINDA OYNANACAK
THY Eurolague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da bulunan Stark Arena'da düzenlenecek.