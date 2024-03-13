EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, 4 yıl daha görevini sürdürecek

AA
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga'nın 4 yıl daha görevini sürdüreceği bildirildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Bodiroga'nın görev süresinin uzatıldığı kaydedildi.
Eski Sırp basketbolcu Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı yapmıştı.
2022'de göreve gelmişti
51 yaşındaki Bodiroga, 22 yıl boyunca ligi yöneten Jordi Bertomeu'nun yerine Eylül 2022'de başkanlığa atanmıştı.
Öte yandan, Paulius Motiejunas'ın da EuroLeague'deki CEO'luk görevine 4 yıl daha devam edeceği belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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