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EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, 4 yıl daha görevini sürdürecek

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, 4 yıl daha görevini sürdürecek Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de başkan Dejan Bodiroga görevine 4 yıl daha devam edecek.