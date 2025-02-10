EuroLeague Dörtlü Final biletleri satışa çıkıyor

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, 26 Şubat Çarşamba günü TSİ 11.00'de satışa çıkacak.

25 ŞUBAT'TA ÖN SATIŞ YAPILACAK

Basketbolseverler, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden bilet satın alabilecek.

Ayrıca önceki sezonlarda olduğu gibi katılımcı takımların sezonluk kombine sahipleri, Avrupa Ligi TV aboneleri ve geçen seneki Dörtlü Final'e bilet alanlar için 25 Şubat Salı günü ön satış yapılacak.

4 MAÇI KAPSIYOR

Genel satışa çıkarılacak biletlerin fiyatları, 4 maçı kapsayacak şekilde 299 ile 749 euro arasında değişecek.

FİNAL 25 MAYIS'TA

EuroLeague Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.