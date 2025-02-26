EuroLeague Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 euro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 euro arasında değişiyor.

FİNAL 25 MAYIS'TA

EuroLeague Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.