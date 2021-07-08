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    EuroLeague Dörtlü Finali Berlin'de

    Turkish Airlines EuroLeague’de 2021-2022 sezonunun Dörtlü Final organizasyonuna Almanya’nın başkenti Berlin’in ev sahipliği yapacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 08:59
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    EuroLeague Dörtlü Finali Berlin'de

    Turkish Airlines EuroLeague’de 2021-2022 sezonunun Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak ülke açıklandı.

    Yapılan açıklamada Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacağı belirtildi.

    Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Dörtlü Final organizasyonu Berlin’de bulunan Mercedes-Benz Arena’da düzenlenecek.

    BERLİN’İN 3. EV SAHİPLİĞİ

    Berlin, 2009 ve 2016 yıllarının ardından 3’üncü kez organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca Almanya, geçen sezon Köln şehrinin ev sahipliğinin ardından üst üste Dörtlü Final’i düzenleme hakkı verilen ilk ülke oldu.

    EuroLeague Dörtlü Finali Berlin de #1

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