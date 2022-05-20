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Euroleague finalinde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid
Euroleague Final Four'da Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 yenerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
- Haber Merkezi
- 20.05.2022 - 00:04
Basketbol Euroleague Final Four mücadelesinde Real Madrid, Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.
Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, finale çıkmıştı.