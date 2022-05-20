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    Euroleague finalinde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid

    Euroleague Final Four'da Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 yenerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 00:04
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    Euroleague finalinde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid

    Basketbol Euroleague Final Four mücadelesinde Real Madrid, Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

    Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, finale çıkmıştı.


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