EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

AA & Ensonhaber

EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu belirlendi.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas da EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu arasında gösterildi.

DAHA ÖNCE LİSTEYE GİREN İSİMLER

Organizasyon tarihinde daha önce Luka Doncic, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga, Georgios Printezis, Walter Tavares, Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis, Nikola Vujcic, Mike Batiste, Bogdan Bogdanovic, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro ve Theo Papaloukas en iyi 25 oyuncu listesine girmişti.

SEÇİM SÜRECİNDEKİ ETKENLER

Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunun seçimi sürecinde ligde şampiyonluk yaşayan başantrenörler ile ligin en iyi oyuncularının yüzde 40'ar, medya ile taraftarların ise yüzde 10'ar paya sahip olduğu belirtildi.