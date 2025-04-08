EuroLeague Yönetim Kurulu, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesini tehdit olarak görüyor

AA & Ensonhaber

EuroLeague Yönetim Kurulu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin yeni lig kurma projesinin Avrupa basketbolu için tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun liglerin geleceğini şekillendiren temel konuları görüşmek üzere İspanya'nın Barselona şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

"KARIŞIKLIĞA YOL AÇMA RİSKİ TAŞIMAKTADIR"

Organizasyonun ilk günden bu yana birlik ve kararlılıkla aşama kaydettiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

Yönetim kurulu, son 25 yıldır inşa edilen başarılı yolculuğu sürdürme konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti. Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası kulüpleri, yıllar boyunca taraftarlara en iyi basketbol deneyimini sunmak için önemli yatırımlar yapıp büyük çabalar sarf ederek Avrupa kulüp basketbolunu rekor düzeyde ilgi ve ticari başarıya taşıdı. Avrupa'da yeni bir lig kurulması için duyurulan teklifleri görüşen kurul, böyle bir hamleyi Avrupa basketbolunun köklü geleneklerine tehdit olarak görmektedir. Bu tür gelişmeler, spor içinde bölünme ve karışıklığa yol açma riski taşımaktadır.

"KARARLI DURUŞ SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Toplantıda liglerin gelecekteki yapısı ve ortaya çıkan ticari fırsatlarla ilgili görüşmeler yapıldığı da aktarılarak şu değerlendirmede bulunuldu: