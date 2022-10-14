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    EuroLeague yönetiminden Anadolu Efes itirafı

    EuroLeague yönetimi, Monaco-Anadolu Efes maçında hakemlerin hatalı karar verdiğini açıkladı.
    • 14.10.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 17:21
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    EuroLeague yönetiminden Anadolu Efes itirafı

    EuroLeague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya normal süresi 82-82 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda 95-92 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.

    Hakemler faul çalmamıştı

    Karşılaşmanın normal süresi 82-82 devam ederken son hücumda Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, bitime 6 saniye kala kullandığı üç sayılık şutta Monaco forması giyen John Brown'nın sol ayağına yaptığı müdahale ile yerde kalmış ve hakemler pozisyona faul çalmamıştı.

    Uzatmaya giden karşılaşma sonucunda da Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-92 mağlup ayrılmıştı.

    EuroLeague yönetiminden Anadolu Efes itirafı #1

    Micic'in 3 serbest atış kullanması gerektiği belirtildi

    EuroLeague, Micic'in pozisyonuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada Brown'ın Micic'in sol ayağına bir müdahalesi olduğu kabul edilirken, Amerikalı oyuncuya faul çalınması ve Micic'in 3 serbest atış kullanması gerektiği belirtildi.

    EuroLeague yönetiminden Anadolu Efes itirafı #2


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