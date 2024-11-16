EuroLeague'de 10. haftanın MVP'leri Theo Maledon ile TJ Shorts!

İHA

EuroLeague'de 10. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncuları da belli oldu.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Theo Maledon ile TJ Shorts'un haftanın en değerli oyuncuları (MVP) olduğu belirtildi.

İKİ OYUNCU DA 2. KEZ MVP OLDU

ASVEL'in evinde Kızılyıldız'ı 77-74 mağlup ettiği müsabakada Fransız basketbolcu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

Paris Basketball'un deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 103-87 yendiği maçta ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts, 24 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile mücadele ederek 36 verimlilik puanı elde etti.

Öte yandan Theo Maledon ile TJ Shorts, bu sezon 2. kez haftanın MVP'si seçildi.