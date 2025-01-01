Euroleague'de 19. hafta heyecanı! Türk derbisi oynanacak
İHA

EuroLeague'de 19. hafta heyecanı, yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

EUROLEAGUE'DE 19. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 ASVEL - Olimpia Milano

22.00 ALBA Berlin - Monaco

22.30 Baskonia - Kızılyıldız

3 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes

22.15 Paris Basketball - Barcelona

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Bayern Münih

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor