Euroleague'de 19. hafta heyecanı! Türk derbisi oynanacak

İHA
EuroLeague'de 19. hafta heyecanı, yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.
EUROLEAGUE'DE 19. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.00 ASVEL - Olimpia Milano
22.00 ALBA Berlin - Monaco
22.30 Baskonia - Kızılyıldız
3 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes
22.15 Paris Basketball - Barcelona
22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna
22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv
23.00 Real Madrid - Bayern Münih
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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