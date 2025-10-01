EuroLeague'de 2. hafta yarın başlayacak

EuroLeague'de 2. hafta, yarın oynanacak müsabakalarla start alacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 3 Ekim'de oynanacak.
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.
2. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan
21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız
21.45 Real Madrid-Olympiakos
3 Ekim Cuma:
20.00 Zalgiris-Fenerbahçe
20.30 Monaco-Dubai Basketbol
20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI
21.00 LDLC ASVEL-Baskonia
21.15 Panathinaikos-Barcelona
21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna
22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol