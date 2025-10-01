Abone ol: Google News

EuroLeague'de 2. hafta yarın başlayacak

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 2. haftanın maçları yarın ve 3 Ekim'de yapılacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 13:17
EuroLeague'de 2. hafta yarın başlayacak

EuroLeague'de 2. hafta, yarın oynanacak müsabakalarla start alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 3 Ekim'de oynanacak.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.

2. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan 

21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız 

21.45 Real Madrid-Olympiakos

3 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Fenerbahçe

20.30 Monaco-Dubai Basketbol

20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI

21.00 LDLC ASVEL-Baskonia

21.15 Panathinaikos-Barcelona 

21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna

22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol

Eshspor Haberleri