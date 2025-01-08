EuroLeague'de 20. hafta heyecanı

EuroLeague'de 20. hafta, yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta Fenerbahçe, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.
Anadolu Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.
ERGİN ATAMAN, OBRADOVIC'E KARŞI
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos ise evinde Sırp ekibi Partizan ile mücadele edecek.
Bu karşılaşma Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic rekabetine de sahne olacak.
LİDER MONACO
Ligde Monaco 13 galibiyetle ve averajla lider konumunda yer alıyor.
Aynı galibiyet sayısına sahip Olympiakos 2., 12 galibiyeti olan Panathinaikos da 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe 11 galibiyet ve averajla 5., Efes de 10 galibiyetle 9. sırada bulunuyor.
EUROLEAGUE'DE 20. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.45 Fenerbahçe - ALBA Berlin
21.00 Monaco - Barcelona
22.05 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano
22.15 Panathinaikos - Partizan
10 Ocak Cuma
20.30 Anadolu Efes - ASVEL
21.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
22.00 Kızılyıldız - Paris Basketball
22.15 Olympiakos - Bayern Münih
22.45 Virtus Bologna - Baskonia
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