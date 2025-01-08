EuroLeague'de 20. hafta heyecanı

İHA

EuroLeague'de 20. hafta, yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta Fenerbahçe, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Anadolu Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.

ERGİN ATAMAN, OBRADOVIC'E KARŞI

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos ise evinde Sırp ekibi Partizan ile mücadele edecek.

Bu karşılaşma Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic rekabetine de sahne olacak.

LİDER MONACO

Ligde Monaco 13 galibiyetle ve averajla lider konumunda yer alıyor.

Aynı galibiyet sayısına sahip Olympiakos 2., 12 galibiyeti olan Panathinaikos da 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe 11 galibiyet ve averajla 5., Efes de 10 galibiyetle 9. sırada bulunuyor.

EUROLEAGUE'DE 20. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.45 Fenerbahçe - ALBA Berlin

21.00 Monaco - Barcelona

22.05 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano

22.15 Panathinaikos - Partizan

10 Ocak Cuma

20.30 Anadolu Efes - ASVEL

21.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

22.00 Kızılyıldız - Paris Basketball

22.15 Olympiakos - Bayern Münih

22.45 Virtus Bologna - Baskonia