Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu EuroLeague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.

EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, 20 takımla oynanacak normal sezonda takımlar 38 maça çıkacak.

30 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

30 Eylül 2025'te başlayacak normal sezon, 17 Nisan 2026'da oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

İLK 6 TAKIM DOĞRUDAN PLAY-OFF'A GİDECEK

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler play-off'a yükselecek. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar play-in mücadelesi verecek. Bu turda 2 takım play-off bileti alacak. Play-in karşılaşmaları 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günü yapılacak.

28 NİSAN'DA PLAY-OFF BAŞLAYACAK

Play-in karşılaşmalarının bitmesinin ardından play-off karşılaşmaları 28 Nisan Salı günü başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar en geç 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

FİNAL 24 MAYIS'TA

Play-off turunda rakiplerini geride bırakan 4 takım Dörtlü Final'de karşılaşacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Avrupa Ligi şampiyonunun belirleneceği final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.

EFES İLE FENERBAHÇE 6. HAFTADA KARŞILAŞACAK

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ilk maçlarını 6. haftada Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapacak.

YENİ TAKIMLARIN İLK HAFTA MAÇLARI

Ligin yeni ekiplerinden Dubai Basketbol, ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın Partizan ekibini, ligin bir diğer yeni takımı Valencia Basket'in evi olan Fuente de San Luis'de konuk edecek.

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

30 Eylül Salı:

19.00 Hapoel IBI Tel Aviv - Barcelona (Salonu belli değil)

19.00 Dubai Basketbol - Partizan (Fuente de San Luis)

20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd Tel Aviv (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan (Stark Arena)

21.15 Panathinaikos - Bayern Münih (OAKA Arena)

21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos (BUESA Arena)

21.45 Virtus Bologna - Real Madrid (Virtus Segafredo Arena)

1 Ekim Çarşamba:

20.30 AS Monaco - Zalgiris Kaunas (Salle Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe - Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC Asvel Villeurbanne - Valencia Basket (Stark Arena)

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ