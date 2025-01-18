EuroLeague'de 22. haftanın MVP'si Carlik Jones oldu
İHA

EuroLeague'de 22. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırp takımı Partizan'ın, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 90-70'lik skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen Güney Sudanlı basketbolcu Carlik Jones'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

37 VERİMLİLİK PUANI ALDI

Jones, karşılaşmada 24 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon haftanın MVP'si seçilen ilk Partizanlı basketbolcu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor