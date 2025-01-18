EuroLeague'de 22. haftanın MVP'si Carlik Jones oldu

İHA
EuroLeague'de 22. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırp takımı Partizan'ın, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 90-70'lik skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen Güney Sudanlı basketbolcu Carlik Jones'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.
37 VERİMLİLİK PUANI ALDI
Jones, karşılaşmada 24 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.
27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon haftanın MVP'si seçilen ilk Partizanlı basketbolcu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış