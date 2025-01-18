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EuroLeague'de 22. haftanın MVP'si Carlik Jones oldu

EuroLeague'de 22. haftanın MVP'si Carlik Jones oldu EuroLeague'de 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Sırp ekibi Partizan'ın Güney Sudanlı basketbolcusu Carlik Jones oldu.