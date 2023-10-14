EuroLeague'de 2'nci hafta 1 maç dışında sona erdi

EuroLeague'de 2023-2024 normal sezonunun 2'nci haftasında 8 karşılaşma oynandı. Ligde 2'nci hafta 1 maçın haricinde tamamlanırken Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşması Kudüs’teki savaş nedeniyle ertelendi.
Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 22-9 geride kapattı. Fenerbahçe, ikinci periyotta toparlansa da Valencia, devreyi 39-33 üstün tamamladı. İspanyol ekibi, üçüncü çeyreği 58-53, karşılaşmayı da 77-74 kazandı.
Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'e 103-80'lik skorla mağlup oldu.
EuroLeague'de 2'nci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes - Real Madrid: 80-103
ALBA Berlin - Baskonia: 86-91
LDLC Asvel - Partizan: 62-88
Panathinaikos - Bayern Münih: 78-71
Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız: 70-74
AS Monaco - Virtus Bologna: 59-83
Olympiakos - Barcelona: 68-77
Valencia Basket - Fenerbahçe Beko: 77-74Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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